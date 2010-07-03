При пожаре в квартире на Стромынке пострадали два человека

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин

В двухкомнатной квартире по адресу улица Стромынка, дом 1, произошел пожар, передает Агентство "Москва".

Пострадали два человека. Их доставили в больницу.

Площадь возгорания составила порядка 10 квадратных метров. К настоящему моменту пожар уже ликвидирован.

Ранее сообщалось о пожаре на девятом этаже жилого доме в столичном районе Новокосино. При тушении были спасены пять человек. Эвакуировали в том числе жителей расположенных выше квартир. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Горели личные вещи и мебель.