При пожаре в квартире на Стромынке пострадали два человека

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Антон Великжанин
В двухкомнатной квартире по адресу улица Стромынка, дом 1, произошел пожар, передает Агентство "Москва".
Пострадали два человека. Их доставили в больницу.
Площадь возгорания составила порядка 10 квадратных метров. К настоящему моменту пожар уже ликвидирован.
Ранее сообщалось о пожаре на девятом этаже жилого доме в столичном районе Новокосино. При тушении были спасены пять человек. Эвакуировали в том числе жителей расположенных выше квартир. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Горели личные вещи и мебель.
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