"Обжигало руки". Очевидец – о крупном пожаре в Замоскворечье

11:06
11:06
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Очевидцы пожара в столичном районе Замоскворечье сообщили, что огонь вблизи горящего здания обжигал даже на значительном расстоянии.
"Изначально я находился рядом с Павелецким вокзалом. Было страшно, так как было очень жарко. Изначально сказали, что горит уже больше часа. Горело страшно", – рассказал один из свидетелей ЧП телеканалу Москва 24.
"На расстоянии 200 метров – лицо красное, даже руки обжигало, когда телефон держал, снимал. Понял, что пора уходить, когда подошли сотрудники (МЧС. – прим. ред.), когда уже начали тушить", – рассказал еще один очевидец.
Информация о пожаре в нежилом четырехэтажном здании на Дубининской улице поступила в 6:18. Сперва огонь полыхал на площади тысяча квадратных метров, затем его площадь увеличилась вдвое. Потушили огонь уже на площади в пять тысяч квадратных метров.
К тушению огня были привлечены 24 единицы техники, порядка 70 человек личного состава и два вертолета Ка-32А Московского авиационного центра. Они сделали 40 заходов на очаг горения, сбросив 205 тонн воды.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Тушение осложнялось сверхвысокой температурой из-за наличия в здании деревянных перекрытий, утеплителя из пенопласта и полистирола. В какой-то момент горящее здание начало рушиться.
Причинами крупного пожара могли стать неисправность электропроводки и человеческий фактор. В результате ЧП пострадал спасатель МЧС. Сейчас он находится в больнице с легкими травмами.
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