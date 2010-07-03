Пожарный пострадал из-за возгорания в Замоскворечье

Фото: Москва 24

Один человек пострадал во время пожара на складе в Замоскворечье, передает телеканал Москва 24. По предварительным данным, ранения получил пожарный во время обрушения горящих перекрытий.

Пострадавшего госпитализировали с легкими травмами.

Возгорание произошло в здании старой постройки на улице Дубининская, дом 41, строение 4. Уточняется, что это бывший хладокомбинат. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Дым идет из под кровли в выселенном четырехэтажном здании. На место прибыли 15 пожарных расчетов и 30 человек личного состава. Также прибыл вертолет.



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Движение транспорта перекрыли по Жукову проезду. Дорога заблокирована в обоих направлениях. Также перекрыта Дубининская улица. Сотрудники полиции обеспечивают проезд спецтехники к месту тушения пожара, проводят необходимые мероприятия по охране общественного порядка. Автомобилистов просят находить пути объезда.

