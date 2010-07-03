Движение по Жукову проезду и Дубининской улице перекрыто из-за пожара

Движение транспорта перекрыли по Жукову проезду из-за пожара на складе, сообщает "Московский транспорт" в своем Twitter.
Также полиция перекрыла движение автомобилей по Дубининской улице. Сотрудники полиции обеспечивают проезд спецтехники к месту тушения пожара, проводят необходимые мероприятия по охране общественного порядка.
Дорога заблокирована в обоих направлениях. Автомобилистов просят находить пути объезда.
Возгорание произошло в здании старой постройки на улице Дубининская, дом 41, строение 4. На место прибыли 15 пожарных расчетов и 30 человек личного состава. Также прибыл вертолет.
Дым идет из под кровли в выселенном четырехэтажном здании. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности. По предварительным данным, пострадал один человек.
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