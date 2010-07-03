Горящее здание в Замоскворечье начало рушиться

08:50
08:50
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Фото: Москва 24
Горящее здание на Дубининской улице в центре Москвы начало рушиться, сообщает ТАСС. Кроме того, есть угроза перехода огня на расположенную рядом АЗС.
Уточняется, что спасатели отведены на безопасное расстояние от пылающего здания. Им пока не удается остановить распространение огня.
На место ЧП прибыли два вертолета Ка-32А Московского авиационного центра. Они оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, что позволяет им сбрасывать на очаг возгорания каждому до пять тонн огнегасящей жидкости. Также проводится охлаждение расположенных рядом построек.
Площадь пожара в промышленном здании составляет две тысячи квадратных метров. Ситуацию осложняет то, что внутри старинного здания деревянные перекрытия. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
В результате ЧП пострадал спасатель МЧС. Он получил ранение во время обрушения горящих перекрытий. Сейчас он находится в больнице с легкими травмами.
Возгорание произошло в здании постройки 1917 года на улице Дубининская, дом 41, строение 4. Дым идет из под кровли в выселенном четырехэтажном здании. Уточняется, что это бывший хладокомбинат.
Прибывшая на место ЧП передвижная лаборатория Главного управления МЧС России по Москве провела замеры атмосферного воздуха, превышения ПДК нет.
Движение транспорта перекрыли по Жукову проезду. Дорога заблокирована в обоих направлениях. Также перекрыта Дубининская улица. Сотрудники полиции обеспечивают проезд спецтехники к месту тушения пожара, проводят необходимые мероприятия по охране общественного порядка. Автомобилистов просят находить пути объезда.
Промышленное здание горит в центре Москвы
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