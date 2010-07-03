Площадь пожара в центре Москвы увеличилась до 2 тысяч квадратных метров

08:31
08:31
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Фото: Москва 24
Площадь пожара в промышленном здании в центре Москвы увеличилась до двух тысяч квадратных метров, передает телеканал Москва 24. К тушению привлечен вертолет, он произвел уже два сброса воды.
Ситуацию осложняет то, что внутри старинного здания деревянные перекрытия. Есть угроза обрушения. Спасатели сообщают, что площадь возгорания быстро растет.
В результате ЧП пострадал пожарный. Он получил ранение во время обрушения горящих перекрытий. Сейчас он находится в больнице с легкими травмами.
Возгорание произошло в здании старой постройки на улице Дубининская, дом 41, строение 4. Уточняется, что это бывший хладокомбинат. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.
Дым идет из под кровли в выселенном четырехэтажном здании. На место прибыли 15 пожарных расчетов и 30 человек личного состава.
Прибывшая на место ЧП передвижная лаборатория Главного управления МЧС России по Москве провела замеры атмосферного воздуха и выявила, что превышения ПДК нет.
Движение транспорта перекрыли по Жукову проезду. Дорога заблокирована в обоих направлениях. Также перекрыта Дубининская улица. Сотрудники полиции обеспечивают проезд спецтехники к месту тушения пожара, проводят необходимые мероприятия по охране общественного порядка. Автомобилистов просят находить пути объезда.
Промышленное здание горит в центре Москвы
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