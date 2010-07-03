Названы предварительные причины крупного пожара в центре Москвы

Промышленное здание горит в центре Москвы

Причинами крупного пожара в промышленном здании в Замоскворечье могли стать неисправность электропроводки и человеческий фактор.

"Рассматривается версия противоправных действий третьих лиц, а также короткое замыкание в старой электропроводке", – цитирует "Интерфакс" информированный источник.

К настоящему моменту площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров. Два пожарных вертолета Московского авиационного центра вылетели для тушения. "Вертолеты Ка-32А оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, что позволяет им сбрасывать на очаг возгорания каждому до 5 тонн огнегасящей жидкости", – говорится в сообщении МЧС.

Передвижная лаборатория Главного управления МЧС России превышения ПДК не выявила.



Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 3

Пострадал пожарный, он госпитализирован с травмой ноги. Специалистам пока не удается остановить распространение огня.

МЧС намерено наращивать группировку сил и средств на месте ЧП. По словам очевидцев, огонь поднимается над зданием на десять метров, а дым виден и в других районах столицы. Есть угроза соседним зданиям и АЗС. Проводится охлаждение расположенных рядом построек.

