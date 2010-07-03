Названы предварительные причины крупного пожара в центре Москвы

09:06
09:06
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Промышленное здание горит в центре Москвы
Причинами крупного пожара в промышленном здании в Замоскворечье могли стать неисправность электропроводки и человеческий фактор.
"Рассматривается версия противоправных действий третьих лиц, а также короткое замыкание в старой электропроводке", – цитирует "Интерфакс" информированный источник.
К настоящему моменту площадь возгорания достигла двух тысяч квадратных метров. Два пожарных вертолета Московского авиационного центра вылетели для тушения. "Вертолеты Ка-32А оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, что позволяет им сбрасывать на очаг возгорания каждому до 5 тонн огнегасящей жидкости", – говорится в сообщении МЧС.
Передвижная лаборатория Главного управления МЧС России превышения ПДК не выявила.
Пострадал пожарный, он госпитализирован с травмой ноги. Специалистам пока не удается остановить распространение огня.
МЧС намерено наращивать группировку сил и средств на месте ЧП. По словам очевидцев, огонь поднимается над зданием на десять метров, а дым виден и в других районах столицы. Есть угроза соседним зданиям и АЗС. Проводится охлаждение расположенных рядом построек.
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