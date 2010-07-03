Фото: Москва 24/Никита Симонов

Сгоревшее здание в Замоскворечье не является объектом культурного наследия, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Мосгорнаследия.

По данным МЧС, пожар произошел в бывшем производственном здании хладокомбината 1917 года постройки.

Возгорание к настоящему моменту локализовано. Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров. При тушении пострадал сотрудник МЧС. Для тушения пожара привлечены два вертолета Московского авиационного центра.

По словам очевидцев, пламя поднималось над зданием на десять метров, дым был виден и в других районах столицы. Из-за ЧП перекрыто движение по Дубининской улице и Жукову проезду в обе стороны. Дороги освободили для пожарных машин.

