Пожар в центре Москвы локализован на площади 5 тыс кв метров

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Пожар в центре Москвы локализован на площади 5 тысяч квадратных метров, сообщает РИА Новости.

Огонь вспыхнул утром в субботу в четырехэтажном здании постройки 1917 года на улице Дубининская недалеко от станции метро "Павелецкая". Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Тушение осложняется сверхвысокой температурой из-за наличия в здании деревянных перекрытий, утеплителя из пенопласта и полистирола.

В какой-то момент горящее здание начало рушиться. Спасатели отведены на безопасное расстояние. На место ЧП прибыли два вертолета Ка-32А Московского авиационного центра. Они оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, что позволяет им сбрасывать на очаг возгорания каждому до пять тонн огнегасящей жидкости.

Причинами крупного пожара могли стать неисправность электропроводки и человеческий фактор.

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В результате ЧП пострадал спасатель МЧС. Сейчас он находится в больнице с легкими травмами.

Эвакуированы сотрудники расположенной рядом АЗС. Ее заливают пеной, чтобы охладить и не дать перекинуться на нее огню. Никто из персонала заправки не пострадал. Превышения ПДК нет.

Движение транспорта перекрыли по Жукову проезду. Дорога заблокирована в обоих направлениях. Также перекрыта Дубининская улица. Сотрудники полиции обеспечивают проезд спецтехники к месту тушения пожара, проводят необходимые мероприятия по охране общественного порядка. Автомобилистов просят находить пути объезда.

