Число пострадавших при взрывах в Красноярском крае выросло до девяти

Фото: соцсети

На горячей линии Ачинской центральной районной больницы сообщили о поступлении еще одного человека после взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае, передает ТАСС.

Таким образом, общее число пострадавших в результате ЧП выросло до девяти.

Ранее на территории Ачинского района ввели режим ЧС. Эвакуация жителей населенных пунктов будет продолжаться всю ночь.

Главное управление МЧС РФ про Красноярскому краю попросило жителей не паниковать, на базе ГУ МЧС России по Красноярскому краю открыт телефон "Горячая Линия" +7 (391)275-16-41.

Инцидент произошел в войсковой части, расквартированной в пяти километрах от поселка Каменка. Загорелось хранилище пороховых зарядов к артбоеприпасам. Затем начали происходить взрывы. На складах находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 мм. Склад планировали расформировать до конца 2022 года. Природных пожаров в районе ЧП не зарегистрировано.

В военно-следственном управлении по Центральному военному округу сообщили о начатой проверке. Сейчас следственная группа ждет, пока прекратятся взрывы. Минобороны перебрасывает к месту ЧП робототехнические комплексы пожаротушения "Уран-14". В Ачинск отправился первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян.

Пассажиров предупредили, что поезда между Москвой и Абаканом могут следовать с задержками.

