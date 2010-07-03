ГУМ проверяют после звонка о "минировании"

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Специалисты начали проверять ГУМ на Красной площади из-за информации о минировании, передает РИА Новости.

Как рассказал представитель экстренных служб столицы, поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва торгового дома ГУМ по адресу: Красная площадь, дом 3. Эвакуация пока не проводится.

На прошлой неделе около 670 человек вывели из гостиницы "Azimut отель Олимпик Москва" из-за срабатывания пожарной сигнализации. Пожарные не обнаружили признаков возгорания. После осмотра помещения постояльцы вернулись в свои номера.

Эвакуацию провели в колледже на востоке Москвы. После анонимного сообщения о минировании здание покинули порядка 650 человек.