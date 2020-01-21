Порядка 100 человек эвакуировали из детской поликлиники в Москве из-за пожара

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На юго-западе Москвы эвакуировали около 100 человек из детской поликлиники из-за пожара. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В детской поликлинике № 69 по адресу улица Азовская, дом 20, корпус 2, произошло возгорание", – говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, к настоящему моменту пожарные ликвидировали возгорание в одном из помещений. Жертв и пострадавших нет. В целях безопасности люди из здания были эвакуированы.

Ранее эвакуацию пришлось проводить из зданий пяти судов. Неизвестный сообщил о минировании объектов, была начата проверка.