Спасатель погиб, еще трое пострадали при тушении пожара в Подмосковье

Фото: ГУ МЧС по Московской области

В Московской области пожарный стал жертвой хлопка газовоздушной смеси при тушении возгорания в тепличном комплексе. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Инцидент произошел в деревне Петровской под Серпуховом. Во время тушения пожара погиб один пожарный, еще трое пострадали.

Отмечается, что на борьбу с огнем были брошены силы 39 человек и 13 единиц техники. В настоящее время пожар полностью ликвидирован.

Ранее двух взрослых и ребенка спасли при пожаре в квартире в Сокольниках. Площадь возгорания составила два квадратных метра. С места происшествия были эвакуированы еще два человека.