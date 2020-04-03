Столичные пожарные получили ударопрочные планшеты

07:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовв
Пожарные столицы получили планшеты со специальным программным обеспечением, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Теперь спасатели будут мгновенно получать доступ к паспортам всех зданий, улиц или парков, которые находятся в районе выезда определенной пожарной части.
Как только в пожарную часть поступает вызов о происшествии, на планшете появляется всплывающее окно с указанием места происшествия, ранга пожара и паспорта объекта. Благодаря этому уже в пути можно подготовить план ликвидации огня, оперативно определять тактику и способ тушения пожара.
Также пожарные смогут общаться с диспетчерами с помощью функции быстрых ответов. Речь идет о готовых коротких текстовых сообщениях, которые можно отправлять одним касанием. К примеру, это могут быть сообщения "задержка на светофоре", "задержка при ДТП" и другие. Такая функция значительно сокращает время обмена информацией, особенно при низком уровне сигнала рации или плохой слышимости.
Установленный же в планшете навигатор быстро определит самый быстрый маршрут следования к месту вызова и покажет расчетное время прибытия. На устройстве в режиме реального времени обновляется информация о возгорании.
Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве, одна из основных задач спасателей – максимально сократить время реагирования на происшествие и там, где это возможно, автоматизировать рабочие процессы.
Сперва планшеты использовали в тестовом режиме в работе нескольких пожарных расчетов. В программу вносили корректировки, и теперь гаджеты поступили в пожарные части столицы.
"С их помощью в среднем во время одного выезда сотрудники экономят около минуты. На первый взгляд, это немного, но при пожаре на счету каждая секунда. Ведь выигранное время позволяет минимизировать ущерб и спасти человеческие жизни", – рассказали в ведомстве
Новые планшеты обладают специальным ударопрочным корпусом и способны работать в любых экстремальных условиях. Она оснащены специальными батареями повышенной емкости, что позволяет им работать более 15 часов без подзарядки.
В Москве большое внимание уделено техническому оснащению служб экстренной помощи. В частности, бригады скорой помощи используют в работе медицинские планшеты со специальным программным обеспечением.
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