СК задержал фигуранта дела о пожаре в частном доме престарелых в Москве

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Следственный комитет (СК) задержал первого фигуранта дела о пожаре в частном доме престарелых в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 июля в отношении Колодного Александра, обвиняемого в совершении преступления по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", – сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Пожар в доме престарелых на западе Москвы случился 8 апреля поздно вечером по адресу: 3-я Мякининская улица, дом 12. В результате происшествия четыре человека погибли, 10 пострадали. 50 человек вызволили из горящего здания в ходе спасательных работ.

В СК приоритетной версией ЧП считают неисправности в работе электропроводки и котла отопления. Следователи в том числе считают, что руководство и сотрудники частного дома престарелых не обеспечили необходимые условия для проживания и не получили в полном объеме документы на предоставление услуг пожилым гражданам.

