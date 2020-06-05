Пожар в доме на юге Москвы ликвидирован

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Пожар в жилом доме в Чертанове Южном ликвидирован, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС.
Специалисты справились с очагом возгорания в 12:55. Кроме того, в ходе ликвидации пожара были спасены восемь человек. Их передали врачам для осмотра.
В столичном управлении МЧС сообщили, что, согласно информации Мосгаза, в газовом оборудовании не зафиксировали дефектов.
Пожар произошел в жилом доме на улице Дорожной, доме 7.
На месте работают спасатели, была произведена массовая эвакуация жильцов. В результате инцидента погиб один человек.
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