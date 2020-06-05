Пожар в доме на юге Москвы ликвидирован

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Пожар в жилом доме в Чертанове Южном ликвидирован, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС.

Специалисты справились с очагом возгорания в 12:55. Кроме того, в ходе ликвидации пожара были спасены восемь человек. Их передали врачам для осмотра.

В столичном управлении МЧС сообщили, что, согласно информации Мосгаза, в газовом оборудовании не зафиксировали дефектов.

Пожар произошел в жилом доме на улице Дорожной, доме 7.

На месте работают спасатели, была произведена массовая эвакуация жильцов. В результате инцидента погиб один человек.