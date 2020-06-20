Пожар в ангаре на севере Москве ликвидирован

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Пожар в ангаре на севере столицы потушен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Информация о возгорании поступила в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ в 8:06. Происшествие случилось по адресу: улица Автомоторная, дом 5.

Пожар произошел в металлическом ангаре, по предварительной информации, предназначенном под автосервис. Пожарно-спасательные подразделения работали на защиту соседних зданий.

В 8:38 ЧП локализовали на площади 320 квадратных метров. В 8:50 возгорание ликвидировано. Сведений о пострадавших не поступало.