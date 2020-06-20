Ангар на заводе загорелся на севере Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ангар загорелся на территории цементного завода на севере столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Информация о пожаре поступила в 8:06, ЧП произошло по адресу: улица Автомоторная, 5. Там горит металлический ангар, по предварительной информации, он предназначен под автосервис.

В 8:30 пожар локализовали на площади 320 квадратных метров. Данных о пострадавших нет.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что возгорание может занимать всю площадь ангара. По его словам, не исключено, что внутри хранятся газовые баллоны, здание частично обрушилось.