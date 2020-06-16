Торговый центр загорелся в Алма-Ате

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Пожар произошел в торгово-развлекательном центре ADK в Алма-Ате. Сейчас из здания эвакуируют посетителей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городского департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС).

В ведомстве уточнили, что с кровли ТРЦ поднимается густой черный дым, открытого горения нет. На месте работают 54 человека личного состава и 17 единиц техники.

Для организации проезда техники задействованы эвакуаторы службы спасения.

Ранее на круизном судне Asuka-2 у японского порта Иокогама произошел пожар. Судно стоит на якоре с 1 апреля, пассажиров на нем нет.