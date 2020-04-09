Пожар на заводе на юго-востоке Москвы потушен

Фото: Агентство "Москва"

Пожарные полностью потушили пожар на территории завода, загоревшегося на юго-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на столичное Главное управление МЧС России.

"Пожар полностью ликвидирован. Его причины будут установлены", – рассказали в ведомстве.

Возгорание произошло на заводе пластмасс Полимерсбыт. Пожар возник в здании на 1-й Карачаровской улице. Экстренные службы сообщали, что площадь возгорания достигла почти 1 тысячи квадратных метров.

Ранее в Москве произошел взрыв на восьмом этаже бизнес-центра "Панорама". Два человека пострадали в результате инцидента.