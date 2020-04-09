Площадь пожара на заводе в Москве достигла почти 1 тыс кв метров

Завод Полимербыт загорелся на юго-востоке столицы

Площадь пожара на заводе пластмасс Полимербыт в Москве достигла почти 1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Возгорание происходит в здании на 1-й Карачаровской улице. Данных о пострадавших не поступало.

В пресс-службе МЧС уточнили, что происходит горение на кровле одноэтажного здания. Обстоятельства произошедшего выясняются.

8 апреля на западе Москвы загорелся дом престарелых. Четыре человека погибли, 10 пострадали. 50 человек вызволили из горящего здания.

Было заведено два уголовных дела, проверку взял на контроль прокурор. В СК приоритетной версией ЧП считают неисправности в работе электропроводки и котла отопления.

