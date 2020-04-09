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На юго-востоке Москвы пожар произошел на заводе пластмасс Полимербыт. Как сообщает телеканал Москва 24, возгорание наблюдается в здании на 1-й Карачаровской улице.
В пресс-службе МЧС "Интерфаксу" сообщили, что спасатели тушат одноэтажное здание на территории завода.
"Предварительная площадь пожара составляет 200 квадратных метров", – говорится в сообщении МЧС.
В пресс-службе уточнили, что происходит горение на кровле одноэтажного здания.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Завод Полимербыт загорелся на юго-востоке столицы
Ранее пожар произошел на территории НМИЦ онкологии имени Блохина. В здании по адресу Каширское шоссе, дом 23, случилось возгорание, огонь распространился на 10 квадратных метров.