Фото: Лилия Бикмаева

На юго-востоке Москвы пожар произошел на заводе пластмасс Полимербыт. Как сообщает телеканал Москва 24, возгорание наблюдается в здании на 1-й Карачаровской улице.

В пресс-службе МЧС "Интерфаксу" сообщили, что спасатели тушат одноэтажное здание на территории завода.

"Предварительная площадь пожара составляет 200 квадратных метров", – говорится в сообщении МЧС.

В пресс-службе уточнили, что происходит горение на кровле одноэтажного здания.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Завод Полимербыт загорелся на юго-востоке столицы



Ранее пожар произошел на территории НМИЦ онкологии имени Блохина. В здании по адресу Каширское шоссе, дом 23, случилось возгорание, огонь распространился на 10 квадратных метров.