Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел на крыше дома 1917 года постройки в центре Москвы, сообщили ТАСС в столичном главке МЧС.

Там уточнили, что возгорание происходило по деревянному обрешетнику на площади 50 квадратных метров.

Пятиэтажный кирпичный дом находится по адресу: Богоявленский переулок, дом 3, строение 1. В настоящее время он находится на реконструкции.

Пострадавших, по предварительным данным, нет. К настоящему моменту возгорание ликвидировано.

Накануне пожар произошел в хозяйственной постройке в деревне Барское Орехово-Зуевского района Подмосковья. Сообщалось о возгорании на чердачном помещении и кровли на площади 900 квадратных метров.