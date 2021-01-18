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Москва 24

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18:07

Кировские медики спасли ребенка с поражением всех органов после COVID-19

регионы медицина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врачам детской областной больницы удалось спасти ребенка, у которого было поражение всех органов и систем после коронавирусной инфекции. Такой случай течения заболевания произошел впервые в практике медицинского учреждения, говорится на сайте правительства Кировской области.

Согласно данным властей, семилетняя девочка была доставлена в Кировскую областную детскую клиническую больницу из Слободской ЦРБ. По словам мамы девочки Марины С., болезнь началась с повышения температуры. Врач-педиатр центральной районной больницы назначил лечение, однако состояние девочки в динамике не улучшалось.

"Ребенка оперативно госпитализировали в инфекционное отделение Слободской ЦРБ, где врачи после проводимой терапии отметили нетипичное течение болезни. Было принято решение о консультации с реаниматологами детской областной больницы, куда в дальнейшем и была переведена пациентка", – уточняется в сообщении.

Главный врач Кировской областной детской клинической больницы Наталья Муратова отметила, что девочка была доставлена в больницу с болями в животе и лихорадкой до 40 градусов, состояние было тяжелым.

"Дополнительное обследование показало у ребенка развитие педиатрического мультисистемного воспалительного синдрома", – сказала главврач. В результате симптомы напомнили болезнь Кавасаки и синдром токсического шока.

Врачи провели диагностическую лапароскопию, взяли мазок и кровь на антитела к COVID-19 Выяснилось, что ребенок ранее перенес коронавирус.

"Сейчас девочка находится на стадии восстановления, продолжая амбулаторное наблюдение у специалистов детской областной больницы", – заключила Муратова.

Мать девочки выразила благодарность всем врачам, принимавшим участие в лечении дочери.

Ранее челябинские врачи спасли младенца, получившего ожоги 55% тела. Всего было проведено более 10 операций.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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