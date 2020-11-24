Челябинские врачи спасли младенца, получившего ожоги 55% тела

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Врачи Челябинской областной детской клинической больницы спасли восьмимесячного ребенка, получившего ожоги 55% тела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу больницы.

В медучреждении рассказали, что ребенок уронил на себя кастрюлю с кипятком. Его доставили на санитарном вертолете в местную больницу в критическом состоянии. В больнице мальчик находился на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в реанимационном отделении он провел более месяца, уточнили в пресс-службе.

В результате грамотной работы хирургов, реанимационной и анестезиологической служб ребенка удалось спасти. Всего было проведено более 10 операций. Специалисты заявили, что впереди ребенку предстоят долгие месяцы восстановления.

"При наличии ожогового шока усилия хирургов ничего не будут значить, если не будет работать реанимационная и анестезиологическая службы. И здесь огромная заслуга нашего отделения анестезиологии и реанимации. Мы хорошо сработали вместе, и ребенок, который мог умереть, был спасен", – заявил заведующий отделением гнойной хирургии больницы Михаил Погорелов.

Ранее специалисты детской больницы № 9 имени Сперанского вылечили ребенка, получившего химический ожог желудка из-за проглоченной мизинчиковой батарейки. Ее длина составила 4,65 сантиметра. После операции ребенок прошел курс лечения, нацеленный на подавление кислотности и оказывающий смягчающее действие в желудке. На пятые сутки трехлетний пациент был выписан.