Столичные врачи извлекли из пищевода младенца вросшую фисташку

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Московским хирургам удалось извлечь из пищевода младенца вросшую фисташку, рассказали Агентству "Москва" представители Депздрава города.

"Двухмесячный мальчик экстренно поступил в детскую больницу № 9 имени Сперанского департамента здравоохранения Москвы с дыхательной недостаточностью и подозрением на ОРВИ. В итоге педиатры передали малыша хирургам, обнаружившим в его пищеводе инородное тело", – заявили в пресс-службе департамента.

Выяснилось, что орех лежал в шейном отделе пищевода на протяжении месяца.

"Во время рентгеновского исследования специалисты клиники увидели, что выпуклая часть скорлупы фисташки нарушила целостность стенки пищевода", – сообщили медики.

Уточняется, что специалисты не стали проводить эндоскопическое удаление инородного предмета. Они сделали аккуратный разрез на шее, затем зажимом извлекли фисташку.

В настоящее время ребенок уже выписан из больницы, его здоровью ничего не угрожает, добавили в департаменте здравоохранения.

Ранее столичные врачи извлекли туфельку куклы из пищевода младенца. Серьезных осложнений удалось избежать благодаря оперативному вмешательству медиков.