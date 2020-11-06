Столичные врачи извлекли из пищевода младенца вросшую фисташку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московским хирургам удалось извлечь из пищевода младенца вросшую фисташку, рассказали Агентству "Москва" представители Депздрава города.
"Двухмесячный мальчик экстренно поступил в детскую больницу № 9 имени Сперанского департамента здравоохранения Москвы с дыхательной недостаточностью и подозрением на ОРВИ. В итоге педиатры передали малыша хирургам, обнаружившим в его пищеводе инородное тело", – заявили в пресс-службе департамента.
Выяснилось, что орех лежал в шейном отделе пищевода на протяжении месяца.
"Во время рентгеновского исследования специалисты клиники увидели, что выпуклая часть скорлупы фисташки нарушила целостность стенки пищевода", – сообщили медики.
Уточняется, что специалисты не стали проводить эндоскопическое удаление инородного предмета. Они сделали аккуратный разрез на шее, затем зажимом извлекли фисташку.
В настоящее время ребенок уже выписан из больницы, его здоровью ничего не угрожает, добавили в департаменте здравоохранения.
Ранее столичные врачи извлекли туфельку куклы из пищевода младенца. Серьезных осложнений удалось избежать благодаря оперативному вмешательству медиков.
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