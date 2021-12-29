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Происшествия

15:54

СК завел уголовное дело после гибели женщины в результате нападения собак в Якутске

происшествия регионы

Фото: СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

Следователи завели уголовное дело после гибели 53-летней женщины, на которую напали собаки в Якутке. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, стая собак напала на погибшую на территории ипподрома. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса РФ ("Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека").

"Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудники СКР изучат документацию ведомств, осуществляющих работу по регулированию численности безнадзорных животных, а также возможный факт наличия хозяев животных", – говорится в сообщении.

Ранее полицейские возбудили уголовное дело после нападения собаки на семилетнюю девочку во время прогулки в Жуковском. Оно было открыто по статье 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Стая собак напала на женщину в Якутске

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