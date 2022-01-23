Володин предложил ввести ответственность чиновников за нападения бездомных собак

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести ответственность для чиновников за случаи нападения бездомных собак на людей. Об этом он написал в личном телеграм-канале.
"Стали звучать предложения изменить федеральное законодательство. В этой связи правильно в данном вопросе ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах", – заявил парламентарий.
Политик подчеркнул, что решения в данной области необходимо обсудить с властями регионов, зоозащитниками, а также контрольно-надзорными органами.
Также Володин призвал проработать меры поддержки гражданский инициатив по решению проблемы безнадзорных животных. Это могли бы быть налоговые послабления для приютов, субсидии на закупку корма и стерилизацию, а также строительство мест для содержания животных, считает депутат.
Ранее в воскресенье, 23 января, стало известно, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства для защиты людей от бродячих собак. Отмечалось, что в ведомстве также оценят бездействие властей и надзорных органов в ряде регионов страны.
22 января Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели семилетней девочки после нападения стаи собак в поселке Домна Читинского района. На ее теле нашли следы укусов.
Глава СК РФ Бастрыкин поручил продумать изменения в законе для защиты людей от собак
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