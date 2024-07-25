Екатерина Раззакова провела инспекцию двух площадок для выгула собак в Черемушках

Фото: Кристина Петрова

Руководитель волонтерского центра "Доброе место.ЮЗАО" Екатерина Раззакова проинспектировала две площадки для выгула собак в районе Черемушки по адресам улица Архитектора Власова, дом 19, корпус 5, и улица Херсонская, дом 33, сообщает Агентство "Москва".

"В столице создается все больше условий для осознанного и безопасного содержания домашних питомцев. Разумеется, ответственный владелец собаки будет соблюдать правила и выгуливать животное на специальной площадке, дрессировать его, обучать жизни в мегаполисе. Задача города – создать такие площадки, чтобы животные занимались в безопасных и комфортных условиях. Как муниципальный депутат я регулярно проверяю площадки для выгула. Если нахожу недочеты, сообщаю об этом в управу и контролирую наведение порядка", – сказала Раззакова.

В ходе инспекции она выявила такие недочеты, как недостаток общей площади, отсутствие лавочек для хозяев, неубранный мусор. Раззакова обратила также внимание на нескошенную траву и небезопасный инвентарь для тренировок собак.

Ранее Екатерина Раззакова также проинспектировала площадки по адресам улица Новочеремушкинская, дом 50 и дом 57. Тогда она назвала основными проблемами маленький размер площадок и некачественное покрытие с камнями и выбоинами.

До этого в районе Москворечье-Сабурово завершились работы по обустройству площадки для выгула собак площадью 560 квадратных метров. Там установили барьеры и стойки, качели-балансир, вышку со ступенями, тренировочные элементы и другое. Площадка для выгула огорожена сеткой, вдоль нее высажено более 700 кустарников, включая дерен, спиреи, иргу и декоративный виноград.