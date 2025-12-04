Форма поиска по сайту

04 декабря, 14:24

Происшествия

Хозяйка умершего в столичной ветклинике шпица прокомментировала произошедшее

Фото: Москва 24

Хозяйка шпица, который умер в столичной ветклинике "ГудВет", намерена добиться запрета на ветеринарную деятельность всех врачей, кто был рядом с ее погибшим питомцем. Об этом женщина рассказала в беседе с Москвой 24.

"Я считаю, что с таким отношением люди не должны вообще заниматься животными. Они не должны прикасаться к животным", – сказала хозяйка погибшей собаки.

По ее словам, если такое отношение к питомцам у главврача, то и у остальных сотрудников будет так же, так как "рыба гниет с головы". Женщина подчеркнула, что это уже не первый подобный случай, а по статистике, каждый месяц в этом учреждении гибнут по 5–7 собак.

О ЧП в клинике "ГудВет", расположенной на Фрязевской улице в Москве, стало известно 3 декабря. Женщина обратилась к ветеринарам, так как у ее 8-летнего шпица начались проблемы с дыханием. Ей выставили счет на 75 тысяч рублей, но у хозяйки собаки было с собой только 5 тысяч рублей, которые она и внесла в качестве предоплаты за ночной стационар.

Спустя 2,5 часа ей сообщили о смерти собаки без всяких объяснений, выдав только тело в картонной коробке и потребовав доплатить еще 6 тысяч рублей. На записях с камер видеонаблюдения видно, что сотрудники обсуждали, что можно было бы сделать, если бы им заплатили сразу всю сумму – катетер, рентген и успокоительное.

Пока питомец лежал в беспомощном состоянии и умирал, одна из сотрудниц цинично сказала, что "за такие деньги можно купить новую бусинку". Женщина подала жалобы во все инстанции и готовит исковое заявление. Клиника не принесла официальных извинений, а с журналистами общаться отказывается.

Ранее заводчики в подмосковной Малаховке выбросили корги в мусорный контейнер. Местные жители считают, что корги специально выбросили в безлюдном месте без камер, чтобы избежать ответственности.

Ветеринар, осмотревшая животное, заявила, что собаке четыре года. Она отметила, что корги очень много рожала. Предполагается, что у нее вырезали матку и выбросили на помойку.

животныепроисшествияэксклюзив

