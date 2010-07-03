В Москве создадут пять уникальных летних садов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Финалисты конкурса городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" – дизайнеры из Италии, Китая, Уругвая и Финляндии – прилетят в Москву в июне. Они примут участие в реализации своих конкурсных проектов – пяти необычных летних садов, сообщает оргкомитет "Московских сезонов".
В частности, на улице Красная Пресня создадут островок живой природы под названием "Круг". Автором проекта стала итальянский дизайнер Лоренца Бартолацци. Ее сад в форме правильного круга очерчивает замкнутое пространство, заполненное растениями. По периметру расположится длинная круглая скамья для отдыха.
17 и 18 июня в парке "Музеон" дизайнерский дуэт Мэгги Ву из Китая и Алехандро О’Нейла из Уругвая удивит жителей столицы традиционным садовым лабиринтом. Тропинка увлечет посетителей в центр сада, где они смогут полюбоваться на средиземноморские растения. В "Удивительном саду" можно будет насладиться ароматами цветов под "куполом" из полотнищ ткани золотистого цвета. Такой шатер скроет от лучей палящего солнца или, наоборот, создаст ощущение солнечного дня в пасмурную погоду. По соседству 18 и 19 июня появится сад "Топографические цветочные истории" Кайри Меос из Финляндии, который поведает о переменах в пейзаже в зависимости от сезона и времени суток, от погоды и освещения. Сад также украсят скульптуры, которые будут отмечать грань между живой природой и урбанизмом.
На Рождественке москвичи увидят "Гармонию диагоналей". Этот сад–метафора по проекту финского дизайнера Хайди Ханнус представит карту городских улиц, которые, соединяясь, образуют пространства-многоугольники различных форм и размеров. Идея движения получит отражение разными способами: через косые линии, изгибы, прямые. Вертикальные элементы, в свою очередь, будут символизировать состояние покоя.
Сад итальянского дизайнера Адель Сирони "Универсальный ритм", который вырастет на проспекте Мира, напомнит о творчестве Пита Мондриана. По словам автора, проект вдохновлен ортогональной геометрией картин нидерландского художника. В многоярусном саду будут использовать желтый, синий и красный цвета – свой для каждой высоты.
Фестиваль и конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" будут проходить с 23 августа по 8 сентября. Свои работы представят дизайнеры садов из России, Италии, Франции, Финляндии, а также из Китая, Уругвая, Словакии, Казахстана и Грузии.
В финал отобрали 42 проекта. Они будут конкурировать за звание лучших в номинациях "Большой выставочный сад", "Средний выставочный сад", "Малый выставочный сад", "Ландшафтный проект для социальных территорий" и "Студенческий конкурс проектов".
В прошлом году три проекта фестиваля стали лауреатами престижной премии, учрежденной Ассоциацией ландшафтных архитекторов и Союзом архитекторов России. Тогда в номинации "Лучший реализованный выставочный сад" победил проект "Кармен" – сад авторства британского дизайнера Джеймса Бассона в сквере Майи Плисецкой.
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