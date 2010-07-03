Открылись три новые площадки фестиваля "Москва – Париж – Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В среду, 19 июня, в столице открылись три новые площадки уличного арт-фестиваля "Москва – Париж – Москва".

На Тверском и Чистопрудном бульварах работают сразу по три локации, на Страстном бульваре – две, также фестиваль проходит на Сретенском и Покровском бульварах, сообщает пресс-служба Оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Мероприятия фестиваля проходят с 13:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 21:00 по выходным. Все желающие смогут принять участие бесплатно.

Посетителей ждет интерактивная театрализованная программа, реконструкторы, энтузиасты истории.

На Тверском, Страстном, Сретенском, Чистопрудном и Покровском бульварах развернулись "игровые станции".

Деревянные помосты со стилизованными "под старину" фонарями разместились по соседству с шале анимации. Здесь актеры Театра исторических реконструкций общаются с гостями, рассказывают про эпоху модерн, про картины известных художников-импрессионистов, позируют для художников и приглашают гостей позировать вместе с ними.

Кроме того, на трех "игровых станциях" театральные коллективы разыгрывают мини-спектакли, действия которых происходят на рубеже XIX-XX веков.

По будням показы спектакля начинаются в 15:30 и в 17:00, а по выходным – в 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 и 20:30.

На Чистопрудном бульваре гостей фестиваля ожидает показ мод. Дефиле исторической моды в будни начинается в 15:30 и в 17:00. А в выходные проходит раз в два часа, начиная с 12:30 и до 20:30.



На Сретенском бульваре будут показывать мини-спектакли. По будням они будут проходить в 16:50 и в 18:50, а в выходные – в 12:30, будут идти каждые два часа – до 20:50.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что москвичи и гости столицы могут бесплатно посетить более 350 мастер-классов в рамках арт-фестиваля "Москва – Париж – Москва".

Арт-фестиваль "Москва – Париж – Москва" проходит в столице с 14 по 23 июня. На Тверском, Страстном, Сретенском, Чистопрудном и Покровском бульварах проводятся мастер-классы, участники которых знакомятся с разнообразными живописными техниками. Фестиваль приурочен к открытию выставки "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ имени Пушкина, которая продлится до 15 сентября.

Фестиваль и конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" будут проходить с 23 августа по 8 сентября. Свои работы представят дизайнеры садов из России, Италии, Франции, Финляндии, а также из Китая, Уругвая, Словакии, Казахстана и Грузии. В финал отобрали 42 проекта.