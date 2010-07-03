В столице пройдет арт-фестиваль "Москва–Париж–Москва"

Уличный арт-фестиваль "Москва–Париж–Москва" впервые пройдет в столице с 14 по 23 июня. Он приурочен к открытию выставки "Щукин. Биография коллекции", сообщили в оргкомитете "Московских сезонов".
На пяти московских бульварах – Тверском, Страстном, Сретенском, Чистопрудном и Покровском – установят по 20 мольбертов. Там будут проходить бесплатные мастер-классы, в которых смогут принять участие и дети, и взрослые. Их познакомят с творчеством великих мастеров и помогут освоить разнообразные живописные техники. Попробовать себя в роли художника сможет любой желающий.
По будням мастер-классы пройдут с 15:00 до 18:45, а по выходным дням – с 12:00 до 18:45. Гостям фестиваля также расскажут об истории импрессионизма и модернизма, о различных техниках и манерах изобразительного искусства.
На Покровском бульваре будут делать "Зарисовки киноафиш", например, постер к французскому фильму. На занятии "Неповторимый Пьер Ришар" посетителей научат рисовать забавные шаржи, а в рамках мастер-класса "Черно-белое кино" создадут раскадровки к кинофильмам.
На Сретенском бульваре темой занятий станут "Цирковые зарисовки". Гостям предложат нарисовать "Воздушных гимнастов" акварелью и "Цирковую атмосферу" гуашью. Прогуливаясь по Страстному бульвару, можно будет поучаствовать в мастер-классах цикла "Балетные зарисовки" – выполнить рисунок на грифельной доске, раскрасить силуэт балерины и освоить технику граттаж.
У памятника Есенину на Тверском бульваре организуют мастер-классы, посвященные цветам. Акварелью будут рисовать одуванчики, гуашью – королевские маки, а в технике скетчинг – ирисы. На этой площадке также пригласят создать собственный пейзаж акриловыми красками в стиле "прованс" или флористическое панно. По соседству, на Тверском бульваре, специалисты покажут, как изобразить Монмартр в духе картин Камиля Писсарро. А на Чистопрудном бульваре на занятии "Веселые васильки" все желающие напишут акварельную картину в технике мелкого мазка. Там же пройдут "Стрит-арт классы", на которых москвичи получат возможность нарисовать граффити, смастерить арт-коллаж или стать мастерами пуантилизма.
Выставка "Щукин. Биография коллекции" откроется в ГМИИ имени Пушкина 19 июня и продлится до 15 сентября. На экспозиции представят шедевры коллекции российского мецената Сергея Щукина – полотна Клода Моне, Поля Сезанна, Поля Гогена, Анри Матисса и Пабло Пикассо.
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