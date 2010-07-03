На ВДНХ состоится модный показ под открытым небом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
15 российских и зарубежных дизайнеров и 150 моделей примут участие в шоу Fasion Parade Moscow, которое пройдет на ВДНХ в День города, 8 сентября, сообщили в оргкомитете цикла мероприятий "Московские сезоны".
Модный показ под открытым небом стартует в 19:00 на площади фонтана "Дружба народов" и будет идти в режиме нон-стоп три часа. Организаторы ожидают более 500 тысяч зрителей.
Среди участников дизайнеры из Белоруссии, Грузии, Казахстана, Украины, Таджикистана, Узбекистана и России. Они представят бренды Artem Krivda, Zasport, Saint-Tokyo, Lukianchenko Polina, Roma Uvarov, Levitacia, Jean Gritsfeldt, Tarakanova, ZHSaken Women, Lali, Asomatav, Arut Mscw, Borismama и Chapurin.
Идейными вдохновителями и организаторами проекта стали креативный продюсер Андрей Фомин и fashion-продюсер Артем Кривда. Партнером по организации показа выступает московское агентство Event Property.
На время празднования Дня города улицы Тверская, Моховая и Охотный Ряд станут пешеходными. Там откроют четыре тематические площадки, посвященные символам и эпохам в истории ВДНХ, которая в этом году отмечает 80-летие.
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