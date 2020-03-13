Москвичи выбрали концепцию благоустройства Сокольнической площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В проекте "Активный гражданин" подвели итоги голосования, посвященного благоустройству Сокольнической площади, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Своими предпочтениями поделились 177 331 человек.

Попасть на площадь можно будет, выйдя со станции "Стромынка" Большой кольцевой линии метро. Благоустроить планируется всю территорию от выходов со станции до центрального входа в парк "Сокольники". Здесь появится пешеходная зона с липовыми аллеями, газонами и кустарниками.

Большинство москвичей – 55,69% – проголосовали проект, который предусматривает мощение площади красным клинкерным кирпичом, единое стилистическое оформление вентиляционных киосков метро, создание зоны отдыха со скамейками и историческими фонарями. За этот вариант проголосовали 55,69 процента участников.

За второй вариант голоса отдали 11,97% участников. Он предполагал покрытие аллеи и оформление вентиляционных киосков в бежевых оттенках, обустройство зон отдыха со скамейками, встроенными в газонную часть площади.

12,99% высказались за третий вариант. Он отличался от предыдущей концепции тем, что на площади хотели установить отдельно стоящие скамейки.

Площадь приведут в порядок к открытию станции БКЛ метро. На Сокольнической площади появится новый парк, созданный по проекту российского архитектурного бюро Megabudka. Откроют его к сентябрю 2020 года.

Для пассажиров "Стромынку" откроют в 2021 году, строительные работы завершится в 2020-м.