Тоннель под Киевским шоссе строят по "миланскому методу"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
При строительстве тоннеля под Киевским шоссе на участке магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе использовали "миланский метод". Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что таким способом удалось добиться минимальных ограничений движения транспорта.
"Строители сначала сделали стену в грунте, обозначив границы будущего тоннеля, потом установили плиты перекрытия. По Киевскому шоссе организовано движение в обычном режиме, а в самом тоннеле продолжают работы по выемке грунта, укреплению и гидроизоляции основных конструкций сооружения", – пояснил Загрутдинов.
В ведомстве добавили, что также запланировано строительство эстакады над Боровским шоссе и двух подземных пешеходных переходов.
Когда работы будут завершены, транспортная доступность улучшится для жителей районов Ново-Переделкино и Солнцево, а также поселения Московский. Между Боровским и Киевским шоссе появится прямое сообщение.
Глава департамента подчеркнул, что перед ведомством стоит задача реконструировать дороги ТиНАО и приспособить их для движения общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что развязки на трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе построят к концу 2023 года. Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о скором начале строительства пешеходных переходов.
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