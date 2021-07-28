Бочкарев рассказал о строительстве эстакад в рамках проекта дублера Люблинской улицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве в рамках проекта дублера улицы Люблинской ведутся работы по строительству шести эстакад. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

"Сегодня в рамках проекта дублера улицы Люблинской ведется активное строительство второго участка трассы от территории Южного порта до улицы Краснодарской", – приводятся в сообщении слова главы Стройкомплекса Андрей Бочкарева.



Он отметил, что сейчас ведется устройство опор искусственных сооружений, монтаж железобетонных балок основного хода, бетонирование пролетных строений, а также вынос инженерных коммуникаций.

По словам Бочкарева, завершение работ на данном участке запланировано на конец 2023 года.

"Всего проект дублера улицы Люблинской разбит на три этапа. Помимо уже строящегося участка от Южного порта до улицы Краснодарской, предусмотрен участок от Третьего транспортного кольца до территории Южного порта и от улицы Краснодарской до МКАД. Реализация этих этапов включает реконструкцию существующих улиц", – добавил он.

В пресс-службе добавили, что длина новой дороги составит 15 километров. Магистраль будет проходить через реорганизуемую промзону "Люблино", пересечет Курское направление МЖД, пройдет через районы Печатники и Южнопортовый и выйдет к ТТК.

В конце мая специалисты приступили к монтажу пролетных строений на эстакаде, которую возводят в рамках строительства развязки на пересечении Юго-Восточной хорды и дублера Люблинской улицы. Длина сооружения составляет 1 282 метра, ширина – 22–30 метров. Будущая развязка находится около действующей Люблинско-Дмитровской линии метро и строящегося участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Также она пересекает ж/д пути.