Двадцать домов передали под заселение по программе реновации на востоке столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На востоке столицы с начала действия программы реновации передали под заселение 20 домов. Новостройки расположены в 9 районах округа: Метрогородке, Северном Измайлове, Ивановском, Перове, Гольянове, Восточном Измайлове, Измайлове, Косино-Ухтомском и Богородском. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Под заселение по программе реновации на востоке столицы переданы еще два дома. Они расположены на Щелковском шоссе и на 15-й Парковой улице", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

По его словам, в стадиях строительства и проектирования в ВАО сейчас находится 71 дом общей площадью 1,3 миллиона квадратных метров. Уже 2,5 тысячи московских семей стали собственниками нового жилья.

Расселять людей по программе реновации впервые начали именно в ВАО. Всего должны переехать свыше 200 тысяч человек, проживающих в 1 062 домах.

В ходе ежегодного отчета в Мосгордуме Сергей Собянин заявил, что по итогам 2021 года в городе будет завершено строительство более 7 миллионов квадратных метров жилья. Градоначальник подчеркнул, что речь идет о рекорде в истории Москвы.

