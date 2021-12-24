Двадцать домов передали под заселение по программе реновации на востоке столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На востоке столицы с начала действия программы реновации передали под заселение 20 домов. Новостройки расположены в 9 районах округа: Метрогородке, Северном Измайлове, Ивановском, Перове, Гольянове, Восточном Измайлове, Измайлове, Косино-Ухтомском и Богородском. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Под заселение по программе реновации на востоке столицы переданы еще два дома. Они расположены на Щелковском шоссе и на 15-й Парковой улице", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.
По его словам, в стадиях строительства и проектирования в ВАО сейчас находится 71 дом общей площадью 1,3 миллиона квадратных метров. Уже 2,5 тысячи московских семей стали собственниками нового жилья.
Расселять людей по программе реновации впервые начали именно в ВАО. Всего должны переехать свыше 200 тысяч человек, проживающих в 1 062 домах.
В ходе ежегодного отчета в Мосгордуме Сергей Собянин заявил, что по итогам 2021 года в городе будет завершено строительство более 7 миллионов квадратных метров жилья. Градоначальник подчеркнул, что речь идет о рекорде в истории Москвы.
8,5 тыс семей получили ключи от нового жилья по программе реновации в Москве
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