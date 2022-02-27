Средний размер ипотечного кредита в России превысил 4 млн руб – исследование

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Средняя сумма ипотечного кредита в России выросла в январе на 20,6% – до 4,1 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй Эквифакс.
По мнению экспертов компании, динамика может иметь несколько причин. Во-первых, с этим может быть связано желание заемщиков получить кредиты на большую сумму для снижения ежемесячной долговой нагрузки. Во-вторых, это желание кредиторов предоставить максимально возможную сумму кредита, чтобы удовлетворить падающий платежеспособный спрос.
Кроме того, в январе ипотечники взяли 36,6 тысячи ссуд, что на 12,7% меньше, чем в январе 2021 года. Но общая сумма выдачи за прошлый месяц составила 150,3 миллиарда рублей, а это больше показателя января 2021 года на 18,8%.
Эксперты добавили, что средний размер ипотеки продолжит рост, чему будут способствовать, в частности, рост стоимости жилья и изменения кредитной политики банков.
Ранее россиянам посоветовали воздержаться от вложений в недвижимость. Слишком высоки риски незавершения строек из-за недофинансирования этих строительных проектов.
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