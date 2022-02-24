Россиянам рассказали, в каких случаях не придется платить кредиты за бывшего супруга

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Кредит, потраченный на нужды семьи, могут признать общими долговыми обязательствами, которые будут разделены между супругами. Об этом агентству "Прайм" рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Например, это может быть кредит, взятый на покупку холодильника, которым впоследствии супруги пользовались вместе. Разделят долг и в случае покупки квартиры, в которой семья проживала.

При этом Гусятников подчеркнул, что в остальных случаях избежать долгов бывшего супруга возможно.

"Каждый из супругов вправе самостоятельно вступать в обязательственные правоотношения и, соответственно, зарабатывать долги по ним. Согласия на это другого супруга не требуется. В то же время при рассмотрении дел о разделе совместного имущества супругов судом учитывается наличие инициативы обоих супругов на возникновение обязательств", – пояснил юрист.

Совместное использование будет ключевым фактором при принятии решения об общих обязательствах. Так, если супруг приобрел себе новый телефон для личного использования, выплачивать кредит также придется исключительно ему. Доказать, что имущество, используемое супругами совместно, является чей-то личной собственностью, весьма затруднительно, поскольку в подобной ситуации предполагается согласие другого супруга.

Гусятников напомнил, что общие долги супругов при разделе имущества распределяются между ними пропорционально присужденным им долям согласно части 3 статьи 39 Семейного кодекса РФ.

"Если, например, судом была в равных долях разделена между супругами квартира, взятая в ипотеку, то и долг по ипотечному кредиту может быть разделен между супругами поровну (если часть такого долга была погашена в период брака одним из супругов единолично, он будет вправе требовать компенсации)", – добавил юрист.

Между тем суд может отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина РФ Максим Кваша предупредил, что кредиты на спонтанные покупки могут быть опасными. По словам специалиста, существует вероятность подсесть на так называемую кредитную иглу и оказаться в долговой яме.