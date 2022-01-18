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Экономика

10:54

В НБКИ рассказали о наибольшем среднем размере потребкредита в России в 2021 году

экономика финансы

Фото: depositphotos/Fascinadora

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) представило данные по потребительским кредитам в России на 2021 год. Об этом сообщает RT.

Так, по данным организации, наибольшее значение среднего размера потребкредита составило 304,5 тысячи рублей. Данный показатель был зафиксирован в апреле.

"...уже в мае он резко снизился и следующие месяцы держался на уровне 260–280 тысяч рублей. В последние два месяца 2021-го он существенно снизился, достигнув наименьшего значения в минувшем году", – рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Самый маленький средний чек займа на потребительские нужды был выявлен в декабре. Он составил 218,9 тысячи рублей. Это на 8,9% ниже, чем в ноябре, и на 19% ниже, чем в октябре 2021 года.

Алексей Волков добавил, что банки по-прежнему принимают решения о выдаче потребительских кредитов на основании персонального кредитного рейтинга заемщиков.

Ранее руководитель направления инвестиционной аналитики банка "Ренессанс Кредит" Роман Чечушков рассказал об особенностях курса рубля в 2022 году. По словам специалиста, он будет зависеть от решений Банка России.

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