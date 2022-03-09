Эксперт назвал справедливый курс рубля

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В условиях нынешней политической ситуации курс рубля на самом деле занижен, поскольку стоимость любой валюты зависит от того, насколько она подкреплена золотовалютными резервами страны. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал один из директоров компании "УНИВЕР Капитал" Артем Тузов.

Он объяснил, что сейчас часть российских активов заморожена, поэтому определить справедливый курс рубля достаточно сложно. До введение санкций и без учета политики, по мнению эксперта, доллар должен был стоить 62 рубля, однако и сегодня "честный" курс должен быть заметно ниже.

"Но если действительно около трети ЗВР заморожено, и они больше не могут выступать обеспечением рубля, то справедливым курсом можно считать 85–95 рублей за доллар", – заключил Тузов.

Ранее, 7 марта, евро побил исторический рекорд и превысил стоимость в 150 рублей. В моменте он торговался на уровне 150,58 рубля, а доллар – 138,75 рубля. Позже в этот же день обе валюты ускорили рост: на бирже за американскую валюту пришлось бы отдать около 157 рублей, а за европейскую – порядка 165.

