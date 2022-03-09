Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара обновил исторический максимум, превысив 120 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

К 11:37 по московскому времени курс доллара ускорился до 120,8 рубля, прибавляя 15,04%. При этом курс евро замедлил рост и прибавил 9,08%, достигнув 129,8 рубля.

В 11:30 евро находился на уровне 129,86 рубля, а доллар – 120 рублей.

Ранее Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой. С 9 марта по 9 сентября 2022 года все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада.

В свою очередь, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

