Володин раскритиковал депутатов Госдумы за пропуски заседаний

Вячеслав Володин раскритиковал своих коллег за низкую дисциплину. Особенно досталось от председателя Госдумы главам комитетов Нижней палаты.

Володин даже перечислил, кто из председателей комитетов чаще всего не посещал Совет. Есть и такие, кто пропустил пять заседаний из 11. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.