МО РФ показало, как работают расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б"

Минобороны России показало, как работают расчеты 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б". Они способны уничтожать бронетехнику украинских войск и позиции националистов на расстоянии до 30 километров.

Какие еще орудия используют российские военные в ходе спецоперации? И какие задачи они выполняют? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

