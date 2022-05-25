Владимир Путин навестил российских военных, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине. Президент приехал в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка, где солдаты и офицеры проходят лечение.

Путин пообщался с ними, спросив в том числе и о семьях, и сказал, что сыновья этих мужчин будут гордиться своими отцами.

Известно, что глава РФ постоянно следит за тем, в каких условиях лечат раненых и обеспечены ли они всем необходимым для скорейшего выздоровления.

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