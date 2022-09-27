Пушилин констатировал, что референдум о вхождении ДНР в состав России состоялся

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что референдум о вхождении ДНР в состав России состоялся, передает ТАСС.
"Я лично верил и верю в Донбасс, в наших людей", – сказал он в ходе брифинга в ЦИК республики.
В ночь на среду ЦИК ДНР утвердил результаты референдума. По итогам обработки 100% бюллетеней за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% избирателей. Явка составила 97,51%.
Председатель ЦИК Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий, в свою очередь, сообщил, что обращений о нарушениях на референдуме не поступало.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что референдумы в Донбассе прошли прозрачно и с соблюдением всех избирательных норм, а заявления о том, что людей якобы заставляли голосовать, подчеркнул дипломат, являются "пропагандистскими вбросами".
Постпред РФ при ООН отметил, что вхождение республик Донбасса в состав России принесет на эти территории мир, которого там не видели восемь лет.
23 сентября в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав России. Голосование проходило по 27 сентября включительно. Участки, на которых могли проголосовать беженцы, открылись и в некоторых регионах РФ.
Подписание соглашения о вхождении Херсонской области в состав РФ уже организовано
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