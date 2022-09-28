Турчак поздравил жителей Донбасса с историческим выбором

Фото: ТАСС/Николай Тришин

Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак поздравил жителей Донбасса, проголосовавших на референдуме за вхождение в состав РФ, с историческим выбором.

"Этот выбор вы сделали давно, и наконец-то сегодня эта мечта осуществилась. Все только начинается", – сказал политик на брифинге в ЦИК ДНР.

По словам Турчака, впереди предстоит совместное восстановление народного хозяйства Донбасса и российских регионов.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.

В ДНР после обработки 100% бюллетеней за присоединение к России проголосовали 99,23% граждан. В ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

Совфед может рассмотреть вопрос по вхождению ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России на заседании 4 октября. Об этом ранее сообщила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.



В Кремле рассказали о дальнейших действиях после референдумов в ДНР и ЛНР

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!