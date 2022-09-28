В Кремле заявили о сохранении задачи по освобождению всей территории ДНР

Фото: ТАСС/Александр Кравченко

Освобождение всей территории ДНР в границах 2014 года сохраняется в качестве задачи специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как минимум то, что я вам могу сказать с абсолютной точностью: вы знаете, что не вся территория Донецкой Народной Республики еще освобождена. Мы говорим о территории, которая находится в границах 2014 года. Поэтому как минимум нужно освободить всю территорию Донецкой Народной Республики", – приводит ТАСС его слова.

Официальный представитель Кремля напомнил, что территория ЛНР на данный момент уже полностью освобождена.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября. По итогам голосования большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав РФ.

В ДНР после обработки 100% бюллетеней за присоединение к России проголосовали 99,23% граждан. В ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.



Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья в состав РФ завершились

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