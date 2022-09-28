ЕК объявит о новом пакете санкций в отношении РФ 28 сентября – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Европейская комиссия анонсирует очередной пакет ограничительных мер в отношении России в среду, 28 сентября, сообщает агентство Bloomberg.

"Глава ЕК (Урсула фон дер Ляйен. – Прим. ред.) объявит о новых санкциях против РФ в среду", – отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Канада намерена ввести новые санкции против Российской Федерации в связи с проведением референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Премьер-министр страны Джастин Трюдо назвал это ответом на эскалацию.

Европейский союз же ранее заявил, что может смягчить некоторые санкции против России, фактически сняв запрет на перевозки российских удобрений, цемента и другой продукции. Отмечалось, что на эти уступки ЕС идет для того, чтобы Греция, Кипр и Мальта поддержали введение ограничений на перевозку российской нефти танкерами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ЕС анонсировал новые санкции против РФ из-за референдумов в Донбассе

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